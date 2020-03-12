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Altın ve petrol fiyatları geriledi

Altın fiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle ABD'nin Avrupa'dan tüm seyahatleri geçici olarak yasaklamasının ardından geri dönerken, petrol fiyatları yüzde 4'ten fazla geriledi.

DHA | 12.03.2020 - 10:40..
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla dünya genelinde vaka sayısı 118 bin 381’i geçerken, en az 4 binden fazla kişinin öldüğü belirtildi.

Financial Times'ın haberine göre; Goldman Sachs, koronavirüsün ve petrol fiyatlarında düşüşün, ABD hisse senedi piyasalarını geçen ay görülen rekor düzeylerden yüzde 30 aşağı çekebileceğini ifade etti.

"TİCARET BUNDAN ETKİLENMEYECEK"

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüsü resmi olarak "pandemi" olarak ilan etmesinin ardından, Avrupa kıtasından ABD'ye tüm yolcu seyahatlerinin cuma gününden itibaren askıya alan ABD Başkanı Donald Trump, "Yasak, 30 gün ile sınırlı olacak ve ticaret bundan etkilenmeyecek." dedi.

Altın ve petrol fiyatları geriledi

PETROL FİYATLARI YÜZDE 10 YÜKSELDİ

Petrol fiyatları, pazartesi yaşadığı sert düşüşün ardından gün içinde yüzde 10 yükseldi. Suudi Arabistan Petrol Şirketi Saudi Aramco'nun Başkanı ve CEO'su Amin Nasser, petrol üretici ülkelerin üretim kısıtlamasından vazgeçmesinin ardından ham petrol üretimini günde 12.3 milyon varile yükselteceğini açıkladı.

AKARYAKIT FİYATLARI

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 4.39 düşerek 34.22 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 4.37 düşerek 31.54 dolardan işlem görüyor.

DOLAR VE EURODA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Türk piyasasında doların durumu vahim. Dolar/TL ise dün yüzde 0,9 artışla 6.21'den kapanış yapması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 6.23'ten işlem görüyor. Euroda da yükseliş sürüyor. Euro/TL, 7.04'ten alıcı buluyor.

Altın ve petrol fiyatları geriledi

GRAM ALTIN 327 LİRAYA ÇIKTI

İç piyasada gram altın fiyatı 327 liraya, çeyrek altın 536 liraya, Cumhuriyet altını da 2 bin 216 liraya yükseldi.

TOPLANTIYI VİDEOKONFERANS YOLUYLA YAPABİLİRLER

Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Mogayev, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile diğer üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun Ortak Teknik Komite toplantısının planlandığı gibi 18 Mart'ta yapılacağını, ancak toplantının koronavirüs nedeniyle videokonferans yoluyla gerçekeştirilebileceğini söyledi.

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