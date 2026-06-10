Altının kilogram fiyatı 6,2 milyon liraya geriledi

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 463 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 220 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 200 bin lira, en yüksek 6 milyon 485 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,8 düşüşle 6 milyon 220 bin lira oldu.



ALTININ İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 399 milyon 476 bin 517,37 lira, işlem miktarı ise 2 bin 314,37 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 14 milyar 402 milyon 340 bin 244,50 lira olarak gerçekleşti.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 195 lira

Çeyrek altın: 10 bin 513 lira

Cumhuriyet altını: 42 bin 838 lira

Tam altın: 42 bin 57 lira

Yarım altın: 21 bin 28 lira