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Amazon, depo çalışanları için korona önlemlerini artırdı

Amazon'un depolarında koronavirüsün izlerine rastlanmasının ardından önlemler artırıldı.

Haber Merkezi |
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Amazon, depo çalışanları için korona önlemlerini artırdı

Tüm dünyayı saran koronavirüs nedeniyle eve kapanan insanlar, internet üzerinden siparişlerde yoğunluk oluşturuyor. Bu nedenle Amazon gibi e-ticaret şirketlerine de bu zorlu süreçte büyük iş düşüyor.

Bir ay önce, Amazon'un ABD'deki Queens deposunda çalışan bir işçide koronavirüs vakası tespit edilmişti. Ardından  şirketin 10 deposunda daha koronavirüsün izlerine rastlandı.

ammazon

AMAZON, ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Amazon, depolarında koronavirüsün daha da yayılmasını engellemek için tüm çalışanlarına maske dağıttı. Ayrıca şirket, bütün çalışanların ateşini düzenli olarak ölçmeye başladı. Ateşi yüksek olan çalışanlar ise 3 gün ev karantinasına alınacak.

Amazon, depodaki çalışanların sosyal mesafeyi koruyup korumadığını tespit etmek için, binaların içindeki ve çevresindeki kameralardan yararlanacak. Şirket, yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak çalışanlarını takibe alacak.

amazon

Amazon, şu anda Kuzey Amerika'da 75'ten fazla depoya ve 125 binden fazla işçiye sahip.

Ancak Amazon için önümüzdeki haftalarda durum daha da kötüye giderse, virüsten etkilenen işçilerin bulunduğu tedarik depoları tamamen kapatılabilir. Bu da şirketin ciddi tedarik sorunları yaşamasına neden olabilir.

Instagram: @eshteknoloji


Amazon, depo çalışanları için korona önlemlerini artırdı

Amazon, depo çalışanları için korona önlemlerini artırdı

Amazon, depo çalışanları için korona önlemlerini artırdı

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