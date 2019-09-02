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Amazon'da çıkan yangın sayısında büyük artış

Çıkan yangınların bu denli artmasından Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro sorumlu gösteriliyor.

AA & Ensonhaber | 02.09.2019 - 20:57..
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Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi, Amazon ormanlarında sadece Ağustos ayında 30 bin 901 yangın çıktığını açıkladı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 196 artış görülen yangınlardan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro sorumlu tutuluyor.

AP'nin haberine göre Bolsonaro'nun yangınlara müdahale etmeyerek tahrip olan alanları tarıma açmak istediği öne sürülüyor.

Amazon'da çıkan yangın sayısında büyük artış

Yangınla mücadele için yeterli kaynaklarının olmadığını açıklayan Bolsonaro ise, büyük ölçekte toprağın verimsiz kullanıldığını savundu. Bunu da yerlilerin çok fazla hakka sahip olmasına bağladı.

YERLİLER NÖBETTE

Amazon yerlileri, ağaçlarını kesmeye gelenlere ve yağmacılara karşı da sürekli nöbette.

Amazon'da çıkan yangın sayısında büyük artış

Ormanlarındaki yangınların sona ermesi için toplandılar, ayinler düzenleyerek ormanları için dua ettiler.

Kabilenin ruhani lideri, "Amazonlar para için yok ediliyor. Eğer Amazonlar'ın tahribi böyle devam ederse 50 yıl sonra orman diye bir şey kalmayacak. Sahip olduğumuz kültürümüz, dilimiz, şarkılarımız güvende olmayacak. Çünkü, ormansız tarım yapamayız, ormansız beslenemeyiz, toprağımız olmadan yaşayamayız." dedi.

Amazon'da çıkan yangın sayısında büyük artış

G-7 ülkelerinden gelen 20 milyon euroluk yardım teklifini reddeden Brezilya, ABD, İsrail, Şili ve Ekvador'dan gelecek araç ve insan desteğini kabul etmişti.

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