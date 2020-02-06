Amerika, Rum yönetimine destek verdi

ABD'nin Enerjiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon, Lefkoşa'da Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve İsrail enerji bakanlarıyla üç ülkeden teknik heyetlerin bir araya geldiği toplantıya katıldı.

"KIŞKIRTICI EYLEMLERDEN KAÇININ"

Fannon, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz faaliyetlerinde güvenliğin artırılması ve ortaya çıkabilecek acil durumlara karşı hazırlıkların tartışıldığı toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fannon, ABD yönetiminin Doğu Akdeniz'de siyasi iş birliği ve refahı artıracak enerji ortaklıklarını desteklediğini belirterek, istikrarı zedeleyecek kışkırtıcı eylemlerden kaçınılmasını istedi.

"KIBRISLI TÜRKLER VE RUMLAR PAYLAŞSIN"

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı; Washington yönetiminin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesindeki enerji kaynaklarını kullanma hakkını ve Ada'yı yeniden birleştirecek bir anlaşma çerçevesinde kazancın, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında paylaşılmasını desteklediklerini belirtti.

AMERİKAN ŞİRKETLERİ ENERJİ KAYNAKLARINI KEŞFETTİ

Bölgesel iş birliğinde ABD'li şirketlerin katılımını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Fannon, Amerikan şirketlerinin bölgede yeni enerji kaynaklarının keşfinde de rol oynadığının altını çizdi.