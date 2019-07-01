Suriye'deki menfaatleri doğrultusunda terör örgütleriyle iş birliği yapmaktan kaçınmayan Amerikalılar, yıllardır teröristlere para ve silah yardımında bulunuyor.
Türkiye'nin bölgede yuvalanan teröristlere yönelik operasyon hazırlığında olduğu günlerde bu yardımlara hız verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarını unutamayan Amerika, üçüncü harekatla örgütün kökünün kazınacağından emin.
HER ŞEY PETROL İÇİN
YPG'li teröristleri kullanarak bölgenin etnik yapısını değiştiren Amerika, petrol kaynaklarının olduğu bölgelerde hakimiyet kurma çabasında.
Suriye'de terör örgütü YPG'ye gönderilen yardımlar kameralar tarafından görüntülendi.
Amerika, teröristlere yardıma ara vermedi VİDEO