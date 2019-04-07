Amerika'dan Maduro'ya Guaido tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, basın mensuplarına yaptığı açıklamada muhalif lider Juan Guaido’nun tutuklanmasının ‘çok ciddi sonuçlara’ yol açacağını ve mevcut yönetimin ‘son hatası’ olacağını kaydetti.

"BU SON HATASI OLACAK"

Yetkili, Juan Guaido’nun tutuklanması, sadece ABD tarafından değil, uluslararası toplum tarafından da çok ciddi sonuçlara yol açacak. Avrupa ülkeleri, Lima Grubu ve ABD, Juan Guaido’nun tutuklanmasının sonuçlarının, Maduro için yıkıcı olacaklarını net bir şekilde ifade etti. "Bu onun son hatası olacak. Gelişmeleri dikkatle izliyoruz” diye konuştu.

Daha önce Kurucu Meclis üyesi Julio Garcia Zerpa tarafından yapılan açıklamada, daha önce dokunulmazlığı kaldırılan Guaido için Yüksek Mahkeme ve savcılık tarafından yürütülen cezai sürein başlatıldığını açıklamıştı.

Yasal süreç, yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya'ya geçmesi nedeniyle başlatılmıştı.