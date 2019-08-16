taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5481
Euro
6.1508
Altın
1509.83
Borsa
96409.62
Gram Altın
269.106

Amerika'dan YPG itirafı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, terör örgütü YPG'yi partner olarak kabul ettiklerini söyledi.

Haber Merkezi | 16.08.2019 - 12:32..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Amerika'dan YPG itirafı

Amerika'nın yaptığı silah ve para yardımlarıyla Suriye'nin kuzeyine yuvalanan terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG, Türkiye sınırına yaklaşarak tehdit oluşturmaya başladı.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için hazırlıklara başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), operasyon için hazır duruma geldi.

TSK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını beklerken Amerika, teröristler için zaman kazanma çabası içerisine girdi.

Güvenli bölgenin oluşturulması için Türkiye ile masaya oturan Amerika, bir yandan teröristlere güven veriyor.

Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, YPG'nin Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'nın bir kök grubu olduğunu kabul etti. Ancak YPG konusunda, Türkiye ile aynı noktada olmadıklarını belirtti.

YPG İLE PKK ARASINDAKİ BAĞI KABUL ETTİ

Jeffrey, "Türkiye ile Kuzey Suriye’deki rolümüz konusunda ters düşüyoruz. Biz YPG ile partneriz, ki onlar özünde PKK’nın yan kuruluşu. PKK ile kökleri olan bir grup.

"TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Ankara tarafından terör örgütü olarak tanınan bir grup. Biz Suriye'deki insanları terörist  grup olarak tanımlamıyoruz.

Amerika'dan YPG itirafı

"TÜRKİYE ASKERİ OPERASYON YAPMAK İSTEDİ"

Ne bizim ne de BM'nin listesindeler. Onlarla partner olmamamız gerektiğini istiyorlar. Birçok kez onların peşinden gitmekle tehdit ettiler. Askeri olarak peşlerine gitmek istediler. Güvenli bölge ismini verdiğimiz bir şey üzerinde çalışıyoruz. Türkiye sınırından çekilecekler. " ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigarada taban fiyat 12 TL

Sigarada taban fiyat 12 TL

188
Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

70
Hollanda medyası: Türkiye Suriyelileri zorla gönderiyor

Hollanda medyası: Türkiye Suriyelileri zorla gönderiyor

155
Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

38
İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

42
Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü oldu

Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü oldu

109
Erzurum'da aynı aşiretten birine aşık olan genç öldürüldü

Erzurum'da aynı aşiretten birine aşık olan genç öldürüldü

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir