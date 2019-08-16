Amerika'dan YPG itirafı

Amerika'nın yaptığı silah ve para yardımlarıyla Suriye'nin kuzeyine yuvalanan terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG, Türkiye sınırına yaklaşarak tehdit oluşturmaya başladı.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için hazırlıklara başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), operasyon için hazır duruma geldi.

TSK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını beklerken Amerika, teröristler için zaman kazanma çabası içerisine girdi.

Güvenli bölgenin oluşturulması için Türkiye ile masaya oturan Amerika, bir yandan teröristlere güven veriyor.

Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, YPG'nin Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'nın bir kök grubu olduğunu kabul etti. Ancak YPG konusunda, Türkiye ile aynı noktada olmadıklarını belirtti.

YPG İLE PKK ARASINDAKİ BAĞI KABUL ETTİ

Jeffrey, "Türkiye ile Kuzey Suriye’deki rolümüz konusunda ters düşüyoruz. Biz YPG ile partneriz, ki onlar özünde PKK’nın yan kuruluşu. PKK ile kökleri olan bir grup.

"TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Ankara tarafından terör örgütü olarak tanınan bir grup. Biz Suriye'deki insanları terörist grup olarak tanımlamıyoruz.





"TÜRKİYE ASKERİ OPERASYON YAPMAK İSTEDİ"

Ne bizim ne de BM'nin listesindeler. Onlarla partner olmamamız gerektiğini istiyorlar. Birçok kez onların peşinden gitmekle tehdit ettiler. Askeri olarak peşlerine gitmek istediler. Güvenli bölge ismini verdiğimiz bir şey üzerinde çalışıyoruz. Türkiye sınırından çekilecekler. " ifadelerini kullandı.