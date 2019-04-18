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Amerikalı kadın astronot uzay istasyonunda 11 ay kalacak

Amerikalı astronot Christina Koch, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir yıl geçirerek, istasyonda en uzun süre kalan kadın astronot rekoruna imza atacak.

AA | 18.04.2019 - 09:00..
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ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), astronot Christina Koch'un, Şubat 2019'a kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) kalarak istasyonda yaklaşık 11 ayı geride bırakacağını açıkladı.

Koch'un, istasyonda en uzun süre kalan kadın astronot rekoruna imza atacağı kaydedildi.

YENİ REKOR 11 AY OLACAK

Uzayda en uzun süre kalan kadın astronot unvanı Peggy Whitson'a aitti. Emekli astronot Whitson, yörüngede 288 gün geçirmişti. Bir diğer Amerikalı astronot Andrew Morgan'ın da 9 aylık görev için bu yaz, UUİ'ye gönderileceği belirtildi.

Amerikalı kadın astronot uzay istasyonunda 11 ay kalacak

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