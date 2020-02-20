Amerikan heyeti Suudi Arabistan'da

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği günden itibaren Suudi Arabistan ile ilişkilerini hep üst seviyede tuttu.

TEK TELEFONLA 500 MİLYON DOLAR

Başkan Trump, "Suudi Kral'ı severim. Kral'a 'Sizi korumak için k.çımızı yırtıyoruz ve sizin çok paranız var.' dedim. O da 'beni neden aradın ki? daha önce kimse (herhangi bir ABD Başkanı) beni bu nedenle aramamıştı.' dedi. Ben de 'onlar salaktı da ondan' dedim ve parayı yolladı. Tek telefonla bize 500 milyon dolardan fazla para verdiler. Biz onları koruyoruz. Bunlar zengin ülkeler. Ayrıca bizden çok şey de satın alıyorlar. Bize 450 milyar dolar da verdiler. Ben bu parayı kaybetmek istemiyorum." ifadeleriyle Suudi Arabistan ile kurduğu ilişkinin ne boyutta olduğunu anlattı.

AMERİKAN HEYETİ KRAL'IN HUZURUNDA

İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve beraberindeki heyet Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Görüşmede çekilen fotoğraflar oldukça dikkat çekici.

ŞERİAT KURALLARINI TAKAN YOK

Amerikan heyetinde yer alan kadınlar, şeriat kurallarına aldırmadı.

PRENSES DE HEYETTE

Kral Selman'ı ziyaret eden Amerikan heyetine Suudi Arabistan'ın ilk kadın büyükelçisi Prenses Reema bint Bandar Al Saud da eşlik etti.

Prenses Reema, ülkenin ABD Büyükelçiliği görevine atanmıştı.