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Amerikan Şirketler Derneği yeni başkanını seçti

Serra Akçaoğlu, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Tankut Turnaoğlu'na devretti.

AA | 20.11.2019 - 14:00..
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Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların daha da geliştirilmesi amacıyla 2004 yılında kurulan Amerikan Şirketler Derneği 15. yıl dönümünde gerçekleştirdiği gala davetinde kamu ve özel sektör liderlerini bir araya getirdi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen "AmCham Ödülleri" kapsamında 7 kategoride ödüller dağıtılırken, Serra Akçaoğlu dernek başkanlığını Tankut Turnaoğlu'na devretti.

Amerikan Şirketler Derneği yeni başkanını seçti

İLK SÖZLERİ

Amerikan Şirketler Derneği'nin yeni başkanı P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu ise görevi devralmaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

Serra Akcaoğlu'na tüm katkıları ve liderliği için teşekkürlerini ileten Turnaoğlu, ABD-Türkiye arasında iş ortamının güçlendirilmesi konusundaki çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Turnaoğlu, şunları kaydetti: "28 yıldır Amerikan şirketindeki yöneticilik deneyimimle, bu kez AmCham Turkey/ABFT'de başkan olarak katkıda bulunabilecek olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyorum. Hepsi birbirinden deneyimli ve kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz ve tüm üye şirketlerimiz ile birlikte Türkiye'deki Amerikan iş dünyasının ve yatırımcıların öncü sesi olmaya, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların geliştirilmesi amacıyla köprü görevimizi sürdürmeye ve ülkemizdeki iş ortamının güçlendirilmesi yönünde çalışmaya devam edeceğiz."

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