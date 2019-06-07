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Amerikan ve Rus gemileri çarpışma noktasına geldi

İki ülke arasındaki gerilim önceki gün Doğu Akdeniz'de uçakların it dalaşıyla yaşanmıştı. Bu kez Doğu Çin Denizi’nde gemiler karşı karşıya geldi.

AA | 07.06.2019 - 20:19..
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Rus Pasifik Filosu’nun açıklamasına göre bu sabah erken saatlerde yaşanan olay sırasında, Rus savaş gemileri, ABD donanmasının hücum gemileri grubuyla paralel seyrediyordu. Ancak bir anda füze kruvazörü Chancellorsville, rota değiştirdi ve Rus destroyer Amiral Vinogradov’un önünü kesti.

"BU TÜR EYLEMLER KABUL EDİLEMEZ"

Rusya’nın açıklamasında, ‘’Uluslararası radyo frekansı aracılığıyla Amerikan gemisinin kumandanlarına bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu bildirilerek, manevraları protesto edildi’’ dendi.

Amerikan ve Rus gemileri çarpışma noktasına geldi

Ancak ABD donanması, Rusya’nın olayı sunuş şeklini reddederek aksine Rus gemisinin hareketinin tehlikeli ve profesyonellik dışı olduğunu belirtti. 7’nci Filo Komutanı Clayton Doss, ‘’Filipin Denizi’nde seyrederken bir Rus destroyeri, USS Chancellorville’a karşı güvenli olmayan bir manevra yaptı. Bu tehlikeli hareket Chancellorville’i tüm motorlarını tam geri çalıştırarak, çarpışmayı engellemek için manevra yapmaya zorlamıştır’’ dedi.

Amerikan ve Rus gemileri çarpışma noktasına geldi

Doss, Rusya’nın yaptığı açıklamaların propaganda olduğunu öne sürdü ve Rus destroyerinin kendi gemilerine 15-30 metreye kadar yaklaştığını açıkladı.
ABD ile Rusya sadece iki gün önce de casus uçağı krizi yaşamıştı. ABD, yüksek hızdaki Rus savaş uçağının, Akdeniz’de bir ABD donanma keşif uçağının yolunu keserek tehlike yarattığını iddia etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı’ysa, kurallara uyulduğunu ve pilotun sorumlu davrandığını savunmuştu.

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