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Amine Gülşe hamile

Alman basını, Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin hamile olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi | 20.02.2020 - 08:51..
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Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 2019'un Haziran ayında dünyaevine girdi.

MESUT BABA OLUYOR

Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten, müjdeli haber geldi. İngiliz basını; Mesut Özil’in 8 ay önce evlendiği eşi Amine Gülşe’nin hamile olduğunu duyurdu.

Gülşe, geçtiğimiz günlerde 31 yaşına basan eşinin yeni yaşını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Gülşe, paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun ömrüm. Nice mutlu senelere inşallah. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın" notunu düşmüştü.

Amine Gülşe hamile

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