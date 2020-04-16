Amy Schumer, çocuğunun ismini değiştirdi

Amy Schumer, 5 Mayıs 2019’da doğan oğlu Gene Attell Fisher’ın ikinci adını, yakın arkadaşı olan İngiliz komedyen Dave Attell’dan ilham alarak koymuştu.

Schumer, oğlunun iki adını yan yana okuyunca, 'genital' kelimesine benzediğini düşünerek adını değiştirmeye karar verdi.

"İSMİNİ DEĞİŞTİRDİK"

Schumer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Biliyor musunuz, bebeğimiz Gene’in adı resmi olarak değişti. Artık adı Gene David Fischer. Gene Attell Fischer idi ama yanlışlıkla ona ‘genital’ dediğimizi fark ettik.” dedi.