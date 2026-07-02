Anderson Talisca, Hull City'den teklif aldı iddiası

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'yla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre İngiltere Premier League'in yeni ekiplerinden Hull City'nin, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

HULL CITY'DEN TEKLİF ALDI İDDİASI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünün deneyimli futbolcu için harekete geçtiği iddia edilirken, Talisca'nın da kariyerine Premier League'de devam etmeye sıcak baktığı da aktarıldı

Hull City'den teklif alan 32 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe yönetimine ayrılmak istediğini ilettiği iddiası bile dillendirildi.

GERÇEK OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'ndan aldığımız bilgiye göre Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Talisca'ya yönelik bir ilgisi şu an için bulunmuyor.

Şubat ayında 2 yıllık yeni mukavele imzalayan Brezilyalı oyuncunun herhangi bir şekilde Hull City'den teklif almadığı öğrenildi.