Andre Onana transfer kararını verdi

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Andre Onana'nın, Manchester United'a geri dönmeye hazırlandığı bildirildi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; oyuncuya yakın kaynaklar, Onana'nın İngiliz ekibinin sezon öncesi hazırlık kampına katılmak istediğini belirtildi.

İSPANYOLLAR "DÖNMEK İSTİYOR" DEDİ

Kamerunlu kalecinin, iyi bir hazırlık dönemi geçirerek teknik heyeti yeniden ikna etmeyi ve kadroda Senne Lammens'in önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.

Trabzonspor'un ise Onana'yı bir sezon daha kiralamaya sıcak baktığı, ancak nihai kararın 2028 yılına kadar Manchester United ile sözleşmesi bulunan oyuncuya ait olacağı iddia edildi.

Andre Onana, Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezon 33 maçta görev almıştı.