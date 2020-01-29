taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9586
Euro
6.5522
Altın
1568.65
Borsa
119856.15
Gram Altın
300.883
Bitcoin
55289.36

Android 10 güncellemesi alacak LG modelleri

LG, 9 akıllı telefonu için Android 10 zaman çizelgesini duyurdu. İşte Android 10 güncellemesi alacak LG akıllı telefon modelleri.

Haber Merkezi | 29.01.2020 - 17:03..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Bugün sizlerle paylaştığımız haberimizde, Android 10 güncellemesi alacak Samsung modellerinden bahsetmiştik.

Samsung, OnePlus, Nokia ve diğer bazı şirketlerin çoktan Android 10 güncellemesini dağıtmaya başladığı şu günlerde, Güney Koreli LG'nin biraz yavaş kaldığını söyleyebiliriz. Ancak şirket, yine de güncelleme takvimini duyuyarak kullanıcılara bilgi vermeyi ihmal etmedi.

LG, yaptığı basın açıklamasında, hangi telefonlarının Android 10 güncellemesi alacağını açıkladı. Gelin o telefonlara hep birlikte bir göz atalım.

ŞUBAT 2020

LG

  • LG V50 ThinQ

 

2020 İKİNCİ ÇEYREK

lg g8x

  • LG G8X

 

2020 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

lg g7

  • LG G7
  • LG G8S
  • LG V40

 

2020 DÖRDÜNCÜ ÇEYREK

LG

  • LG K50S
  • LG K40S
  • LG K50
  • LG Q60

 

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Android 10 güncellemesi alacak LG modelleri

Android 10 güncellemesi alacak LG modelleri

Android 10 güncellemesi alacak LG modelleri

Android 10 güncellemesi alacak LG modelleri

Android 10 güncellemesi alacak LG modelleri

Android 10 güncellemesi alacak LG modelleri

Android 10 güncellemesi alacak LG modelleri

Android 10 güncellemesi alacak LG modelleri

Android 10 güncellemesi alacak LG modelleri

Android 10 güncellemesi alacak LG modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak LG modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak LG modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak LG modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak LG modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak LG modelleri

Android 10 güncellemesi alacak LG modelleri

Android 10 güncellemesi alacak LG modelleri

Android 10 güncellemesi alacak LG modelleri

İlginizi Çekebilir
Apple, iPhone üretimini 80 milyon artıracak
Apple, tedarikçi firmalardan yılın ilk yarısındaki iPhone üretimini yüzde 10 artırmasını istedi. Bu da yaklaşık 80 milyon iPhone'a denk geliyor.
Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri
Samsung, One UI 2.0 arayüzüyle birlikte yayınlayacağı Android 10 güncellemesini alacak telefonlarını açıkladı.
Tesla, koronavirüs nedeniyle şarj istasyonlarını ücretsiz yaptı
Tesla, Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle müşterilerinin rahatça seyahat edebilmesi için, ülkedeki şarj istasyonlarını ücretsiz hale getirdi.
Apple, iPhone 11 serisi sayesinde gelirlerini artırdı
Apple’nın iPhone satışlarından elde ettiği gelir, 2019'un son çeyreğinde yüzde 8 artarak 56 milyar dolar oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

204
Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

236
Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

334
Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

594
Ekrem İmamoğlu tatil tepkilerine cevap verdi

Ekrem İmamoğlu tatil tepkilerine cevap verdi

775
2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

103
Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir