Android 10 güncellemesi alacak LG modelleri

Bugün sizlerle paylaştığımız haberimizde, Android 10 güncellemesi alacak Samsung modellerinden bahsetmiştik.
Samsung, OnePlus, Nokia ve diğer bazı şirketlerin çoktan Android 10 güncellemesini dağıtmaya başladığı şu günlerde, Güney Koreli LG'nin biraz yavaş kaldığını söyleyebiliriz. Ancak şirket, yine de güncelleme takvimini duyuyarak kullanıcılara bilgi vermeyi ihmal etmedi.
LG, yaptığı basın açıklamasında, hangi telefonlarının Android 10 güncellemesi alacağını açıkladı. Gelin o telefonlara hep birlikte bir göz atalım.
ŞUBAT 2020
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LG V50 ThinQ
2020 İKİNCİ ÇEYREK
- LG G8X
2020 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK
- LG G7
- LG G8S
- LG V40
2020 DÖRDÜNCÜ ÇEYREK
- LG K50S
- LG K40S
- LG K50
- LG Q60
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