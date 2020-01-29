Android 10 güncellemesi alacak LG modelleri

Bugün sizlerle paylaştığımız haberimizde, Android 10 güncellemesi alacak Samsung modellerinden bahsetmiştik.

Samsung, OnePlus, Nokia ve diğer bazı şirketlerin çoktan Android 10 güncellemesini dağıtmaya başladığı şu günlerde, Güney Koreli LG'nin biraz yavaş kaldığını söyleyebiliriz. Ancak şirket, yine de güncelleme takvimini duyuyarak kullanıcılara bilgi vermeyi ihmal etmedi.

LG, yaptığı basın açıklamasında, hangi telefonlarının Android 10 güncellemesi alacağını açıkladı. Gelin o telefonlara hep birlikte bir göz atalım.

ŞUBAT 2020

LG V50 ThinQ

2020 İKİNCİ ÇEYREK

LG G8X

2020 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

LG G7

LG G8S

LG V40

2020 DÖRDÜNCÜ ÇEYREK

LG K50S

LG K40S

LG K50

LG Q60

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