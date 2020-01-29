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Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Samsung, One UI 2.0 arayüzüyle birlikte yayınlayacağı Android 10 güncellemesini alacak telefonlarını açıkladı.

Haber Merkezi | 29.01.2020 - 13:12..
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Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi Samsung, Android 10 güncellemesi için belirlediği takvimi yayınladı.

Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 modelleri için geçtiğimiz haftalarda Android 10 sürümünü zaten yayınlayan şirket, böylelikle diğer telefonlar için güncellemenin ne zaman yayınlanacağını da açıklığa kavuşturdu.

İşte 2020 yılında Android 10 güncellemesini alacak Samsung modelleri ve güncellemenin yayınlanacağı tarihler:

ŞUBAT 2020

samsung

  • Galaxy S9
  • Galaxy S9 Plus

 

MART

A30

  • Galaxy A30
  • Galaxy M40

 

NİSAN

SAMSUNG

  • Galaxy A6
  • Galaxy A7 2018
  • Galaxy A50
  • Galaxy A50s
  • Galaxy A70
  • Galaxy A70s
  • Galaxy A80
  • Galaxy Fold
  • Galaxy M30s
  • Galaxy Tab S6

 

MAYIS

m10s

  • Galaxy A6+
  • Galaxy A9 2018
  • Galaxy A8 Star
  • Galaxy A10
  • Galaxy A10s
  • Galaxy A20
  • Galaxy A30s
  • Galaxy A9 2018
  • Galaxy M10s

 

HAZİRAN

galaxy j7 dp

  • Galaxy J6
  • Galaxy A20s

 

TEMMUZ

SASU8NG

  • Galaxy J6+
  • Galaxy J7 Duo
  • Galaxy J8
  • Galaxy Tab S4 10.5
  • Galaxy Tab S5e

 

AĞUSTOS

sansung

  • Galaxy Tab A8 2019
  • Galaxy Tab S5e

 

EYLÜL

SAMSUNG

  • Galaxy Tab A10.5
  • Galaxy Tab A10.1 2019

 

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Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleriAndroid 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

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