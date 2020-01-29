Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi Samsung, Android 10 güncellemesi için belirlediği takvimi yayınladı.
Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 modelleri için geçtiğimiz haftalarda Android 10 sürümünü zaten yayınlayan şirket, böylelikle diğer telefonlar için güncellemenin ne zaman yayınlanacağını da açıklığa kavuşturdu.
İşte 2020 yılında Android 10 güncellemesini alacak Samsung modelleri ve güncellemenin yayınlanacağı tarihler:
ŞUBAT 2020
- Galaxy S9
- Galaxy S9 Plus
MART
- Galaxy A30
- Galaxy M40
NİSAN
- Galaxy A6
- Galaxy A7 2018
- Galaxy A50
- Galaxy A50s
- Galaxy A70
- Galaxy A70s
- Galaxy A80
- Galaxy Fold
- Galaxy M30s
- Galaxy Tab S6
MAYIS
- Galaxy A6+
- Galaxy A9 2018
- Galaxy A8 Star
- Galaxy A10
- Galaxy A10s
- Galaxy A20
- Galaxy A30s
- Galaxy A9 2018
- Galaxy M10s
HAZİRAN
- Galaxy J6
- Galaxy A20s
TEMMUZ
- Galaxy J6+
- Galaxy J7 Duo
- Galaxy J8
- Galaxy Tab S4 10.5
- Galaxy Tab S5e
AĞUSTOS
- Galaxy Tab A8 2019
- Galaxy Tab S5e
EYLÜL
- Galaxy Tab A10.5
- Galaxy Tab A10.1 2019
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