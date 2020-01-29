Android 10 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi Samsung, Android 10 güncellemesi için belirlediği takvimi yayınladı.

Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 modelleri için geçtiğimiz haftalarda Android 10 sürümünü zaten yayınlayan şirket, böylelikle diğer telefonlar için güncellemenin ne zaman yayınlanacağını da açıklığa kavuşturdu.

İşte 2020 yılında Android 10 güncellemesini alacak Samsung modelleri ve güncellemenin yayınlanacağı tarihler:

ŞUBAT 2020

Galaxy S9

Galaxy S9 Plus

MART

Galaxy A30

Galaxy M40

NİSAN

Galaxy A6

Galaxy A7 2018

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A70

Galaxy A70s

Galaxy A80

Galaxy Fold

Galaxy M30s

Galaxy Tab S6

MAYIS

Galaxy A6+

Galaxy A9 2018

Galaxy A8 Star

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A20

Galaxy A30s

Galaxy A9 2018

Galaxy M10s

HAZİRAN

Galaxy J6

Galaxy A20s

TEMMUZ

Galaxy J6+

Galaxy J7 Duo

Galaxy J8

Galaxy Tab S4 10.5

Galaxy Tab S5e

AĞUSTOS

Galaxy Tab A8 2019

Galaxy Tab S5e

EYLÜL

Galaxy Tab A10.5

Galaxy Tab A10.1 2019

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