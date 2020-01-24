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Angela Merkel İstanbul'daki üniversite açılışında

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk-Alman Üniversitesi'ndeki açılışta konuştu.

Haber Merkezi | 24.01.2020 - 11:14..
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İstanbul’da Türk-Alman Üniversite’nin açılışına katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, daha sonra İstanbul’da bir dizi temaslarda bulunacak.

Angela Merkel, "Türk - Alman bilim ilişkileri Türk - Alman Üniversitesi'yle başlamadı. Türkiye'nin cömert teşvikleriyle başlamıştır. Nazi döneminde Türkiye'ye 80 bilim adamı geldi. Ankara Üniversitesini tasarlayan Alman bilim adamıdır. Birçok Alman bilim adamı Türk eğitim sistemine katkı sağladı. Türkiye milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bunu takdirle karşılıyoruz. Türk - Alman Üniversitesi'nde Suriyelilere destek veriyor. Bilimin özgürlüğe ihtiyacı vardır. Yeni eleştirel bir söyleme ihtiyacı var. Türk - Alman Üniversitesi 2013'te faaliyetlerine başladı. Bugünkü kampüsler gerçekten göz alıcı. Bu üniversite iki ülke arasındaki güçlü ilişkiyi barındırıyor. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu üniversite büyük bir fırsat. İlişkilerimizi ileride daha da güçlendirecek. Buradan mezun olan öğrenciler bizim için güçlü bir bağ olacak." dedi.

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