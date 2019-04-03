Angelina Jolie'nin çocukluk fotoğrafları

Ünlüler dünyasının örnek annelerinden Angelina Jolie'nin sosyal medyaya düşen çocukluk fotoğraflarıysa büyük ilgi gördü.

GÜZELLİĞİ ANNESİNDEN

Annesinin kucağında dururken çekilmiş karelerde sarı saçları ve beyaz teniyle şimdikinden farklı bir görüntü ortaya koyan Angelina Jolie bu kareleri üzerinden çok sayıda yorum alırken Jolie’nin annesinin güzelliği hakkında yapılan yorumlar da dikkat çekti. Hemen herkes ünlü oyuncunun güzelliğini annesinden aldığı yönünde birleşti. Jolie’nin annesi 2007 yılında bir süredir yaşadığı meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.