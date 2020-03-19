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Anıl Altan'ın annesinden duygusal sözler

Oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, ikizlerini anneanne ve babaanneden ayırdı.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 13:57..
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin ikizleri Alin ve Lina'yı babannelerinden ayırdı.

Salgından korunmak için evden dışarı çıkmayan, bu nedenle de torunlarını görmeye gidemeyen babaanne Deniz Berna Altan, üzüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla dile getirdi.

"BENİ UNUTMAYIN"

Deniz Berna Altan, ikizleri kucağına aldığı karenin altına şu notu düştü: "Allah kimseyi sevdiklerinden ayrı bırakmasın. Daha o güzel gözlerinizi dünyaya açmadan evvel sizinle olmaya başladım. Annenizin karnında sizi öptüm kokladım. Bir senedir sizden ayrı olduğum sayılı günler dışında,o mis kokunuzla can buldum. Şimdi ise ne zaman kavuşacağımız bile belli değil. Size sevgimi anlatacak kelime yok. Cimciklerim, enerji toplarım, minik kuzu kulaklarım, can parelerim, pofuduk tavşanlarım beni unutmayın olur mu?"

Anıl Altan'ın annesinden duygusal sözler

Anıl Altan'ın annesinden duygusal sözler

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