Ankara Valiliği duyurdu: NATO zirvesi nedeniyle etkinliklere 6 gün yasak

Sayılı günler kaldı...

2026 yılında NATO’nun en kritik gündem başlıklarının ele alınacağı zirveye Türkiye ev sahipliği yapacak.

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi’nde, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecek.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Zirve öncesi başkent Ankara'da hazırlıklar devam ederken bu kapsamda bazı tedbirler alınıyor.

Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin yapılacağı alan, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde kırmızı alan uygulaması yapılacağı belirtilirken Ankara Valiliği'nden önemli bir duyuru geldi.

TÜM ETKİNLİKLERE 6 GÜNLÜK YASAK

Valilikten yapılan açıklamada "Kamu kurum ve kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşları tarafından 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat: 06.00 ile 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat: 24.00 tarihleri arasında; sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinliklerin yapılması durdurulmuştur" denildi.

KAMU PERSONELİ İZİNLİ SAYILACAK

Yayımlanan resmi genelgeye göre Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan özel bir uygulama devreye alınacak.

Karar kapsamında, NATO Zirvesi'nde doğrudan görevli olmayan personel ile zirve sürecini etkilemeyecek alanlarda çalışan kamu görevlileri 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılacak.

KRİTİK GÖREVİ OLANLAR DAHİL DEĞİL

Kritik görevi olan personellerin bu karara dahil olmadığı belirtilen açıklamada "Bu kapsamda; sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecektir.

Bunların dışında kalan birimlerde ise idari izin döneminde acil ve zaruri hizmetlerin yürütülmesi ile vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yeteri kadar personel bulundurulacak, birim amirleri kurumlarının hassasiyetine göre gerekli tedbirleri alacaktır." ifadeleri yer aldı.



