Ankara’da 61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 03.05.2026 tarihinde gerçekleştirilecek 61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle kent genelinde trafik düzenlemesine gidileceğini açıkladı.

Açıklamaya göre, saat 06.00’dan itibaren ihtiyaç olması halinde bazı ana yollar ve bağlantı yolları çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Kapatılacak güzergahlar şöyle sıralandı:

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı’nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan kısmı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nın Mevlana Bulvarı ile Anadolu Bulvarı arasında kalan kısmı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın Strazburg Cadde Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı, Beştepe Caddesi’nin Söğütözü Caddesi ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan kısmı, Alparslan Türkeş Caddesi’nin Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan kısmı, Bahriye Üçok Caddesi’nin Mevlana Bulvarı ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arasında kalan kısmı.

Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi’nin Bandırma Caddesi ile Beşevler Kavşak arasında kalan kısmı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşak arasında kalan kısmı, Akdeniz Caddesi’nin Aşkabat Cadde ile Gençlik Caddesi arasında kalan kısmı, Gençlik Caddesi’nin Şehit Gönenç Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan kısmı, Anıt Caddesi’nin tamamı.

Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı, Kazım Karabekir Caddesi’nin Anadolu Meydanı ile Agah Efendi Sokağı arasında kalan kısmı, Cumhuriyet Caddesi’nin Mevlana Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi arasında kalan kısmı ve bu yollara bağlanan tüm cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.