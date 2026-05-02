Ersan Şen'den TBMM'de tasarruf vurgusu: Milletvekili sayısı 450'ye çekilmeli

Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen de kanalın en ilgi ile takip edilen isimlerinden biri.

Şen, Çağlar Cilara moderatörlüğündeki son programda TBMM'deki milletvekili bolluğunu masaya yatırdı.

KONU MİLLETVEKİLİ SAYISI

600 milletvekilinin, buna ek her vekilin yanında istihdam edilen 4'er danışmanın bütçeye büyük bir yük getirdiğine dikkat çeken Şen, sayının 450-500 bandına çekilmesi gerektiğini söyledi.

Şen şu ifadeleri kullandı:

"600 milletvekili var bizde. Dünya masraf ediliyor. Niye kardeşim 450-500 değil? Kuvvetler ayrılığı ilkesi ne kadar uygulanıyor, uygulanmıyor? O ayrı bir konu.

"SAYIYI 450-500'E ÇEKMEK GEREKİYOR"

Parlamento ne kadar iyi çalışıyor, çalışmıyor; kuvvetler ayrılığı ilkesine ne kadar uyuluyor, uyulmuyor, o ayrı bir konu. Milletvekili sayısını 450-500’e çekeceksiniz. 100-150 milletvekiliyle ilgili ciddi bir tasarrufa gidersiniz.

Milletvekilleri ne kadar halk adına denetleyebiliyorlar? Milletvekilleri ne kadar denetleyebiliyorlar, ne kadar hesap sorabiliyorlar?

"MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLARI DA MASRAF"

Milletvekillerinin 4'er danışmanı var; hepsi masraf, gereksiz. Almanya zengin; yani şimdi müsriflik mi yapacağız, israf mı etsin? Veyahut da paran çok diye onu sağa sola çarçur mu edeceksin?"

