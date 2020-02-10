1 Ankara'da Akar-Erdoğan görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de 5 askerin şehit olduğu haberinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.

2 Vücutlarını tuvalet kağıdı ile sarıp caddede gezdiler Adapazarı'nda, vücutlarına sardıkları tuvalet kağıdı ile dolaşan iki genç kız, görenleri hayrete düşürdü. İkilinin o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

3 Robin Hood bu kez Çorum’da borçları ödedi Türkiye'nin birçok yerinde mahallelinin bakkallara olan borcunu ödeyen gizemli hayırsever, bu kez Çorum’un Sungurlu ilçesinde ortaya çıktı.

4 Ali Koç konuşmasını erteledi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin yapacağı açıklamayı, İdlib’den gelen şehit haberleri nedeniyle ertelediğini açıkladı.

5 MSB: Rejim hedefleri vuruldu Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede belirlenen tüm hedeflerin ateş altına alındığı açıklandı.

6 Yeşim Meltem Şişli istifa etti Başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiası gündeme gelen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli, istifasını verdi.