Ankara'da Akar-Erdoğan görüşmesi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi.
ACİL TOPLANTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırı haberi sonrası AK Parti Genel Merkezi'nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.
Şu sıralarda devam eden toplantıda, Esad rejimine yönelik harekatın masada olduğu biliniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejimine ay sonuna kadar süre vermişti.
Erdoğan'ın açıklamasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye askeri sevkiyatlar yapmaya başlamıştı.