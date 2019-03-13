Ankara'da ByLock kullanıcısı 44 şüpheliye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ByLock kullanıcısı 44 şüpheliden, 11'i gözaltına alındı.
ARALARINDA KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR
Yapılan açıklamada, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilere, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olma suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.
11 KİŞİ ELE GEÇİRİLDİ
Başsavcılığın hakkında gözaltı kararı verdiği 44 şüpheli için yapılan operasyonda 11 kişinin yakalandığı bildirilen açıklamada, diğer şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.