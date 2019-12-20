Ankara'da dayakçı öğretmen görevden alındı

Ankara'daki bir okulda kaydedilen görüntüler, kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Görüntülerde; dayakçı öğretmenin engelli öğrenciye hakaretler savurup şiddet uyguladığı görülüyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının üzerine soruşturma açtı.

ARTIK ÖĞRETMEN DEĞİL

Ankara Valiliği de konuyla ilgili bir açıklama yaparak Çankaya'daki Teğmen Kalmaz İlkokulu'nda görev yapan öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Şiddet mağduru öğrencinin annesi şu açıklamaları yaptı: “Benim oğlum 3 yıldır özel eğitime gidiyordu. Konuşma güçlüğü yaşıyor. Bununla ilgili dil terapisi alıyoruz. Dil dersleri alıyoruz. Çocuğum kaynaştırma öğrencisi ve sınıfta biz istenmiyoruz engelli olduğu için. Sürekli bu tarz problemler yaşıyorduk. Öğretmen ‘Ben çocuğu istemiyorum, yapamıyorum’ diyordu. Ama buraya geleceğini tahmin etmemiştim."

OKUL MÜDÜRÜ: SOSYAL MEDYAYA YANSIMASIN, HALLEDERİZ

Okul müdürüyle de görüştüğünü anlatan anne, "Çok üzgünler, çok özür diliyorlar. ‘Sosyal medyaya yansımasın, hallederiz’ dedi. Ama ben kesinlikle böyle bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Engelli öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen VİDEO