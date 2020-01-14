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Ankara'da FETÖ operasyonu: 31 şüpheli aranıyor

Ankara'da FETÖ'nün kara kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA | 14.01.2020 - 09:33..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ'nün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

31 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda örgüt ile irtibatı tespit edilen 4’ü aktif, 7’si ihraç, 9’u emekli, 2’si istifa, 2’si naklen tayin ve 3’ü malul olmak üzere 27 astsubay ile askeri mahrem yapı içerisinde bulunduklarına dair tespitte bulunulan 4 sivil mahrem sorumlu hakkında gözaltı kararı verildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 22 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.

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