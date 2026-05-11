Ankara'da iki çocuğu pitbull saldırısına uğrayan baba: Kadın tutuksuz yargılanıp çıktı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 4 ay önce, pazar alışverişi sonrası apartmana giren Belkız Öztürk ve çocuklarına, karşı komşu Tuğçe Ö.E.'nin evde beslediği pitbull cinsi köpek dışarı çıkarak saldırdı.

Köpek, önce Doğa’yı, ardından 1,5 yaşındaki Efe’yi ısırdı.

SAHİBİ TUTUKLANDI

Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan ve yüzünde derin ısırıklar oluşan Efe ile ablası, Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edildi.

Olayın ardından hayvanın sahibi Tuğçe Ö.E. gözaltına alınıp tutuklanırken köpek, belediye ekiplerince barınağa götürüldü.

BİR SÜRE SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Olaya ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi.

AİLE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

T.Ö.O.'nun adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine Öztürk Ailesi tepki gösterdi.

Saldırıda 1,5 yaşındaki oğlu Efe Öztürk yüzünden, 4 yaşındaki kızı Doğa Öztürk'ün ise göğsünden yaralanması sonrası baba Adem Öztürk, tahliye kararına tepki göstererek, başka çocukların zarar görmemesi için yetkilere çağrıda bulundu.

"KÖPEĞİN SAHİBİ BAZI YALANLARDA BULUNUYORDU"

Yaşadıkları olay sonrası eşinin ve çocuklarının psikolojik nedenlerden dolayı şehir dışına çıktığını belirten Adem Öztürk, şunları söyledi:

“Kasım ayında iki çocuğuma pitbull saldırısı olmuştu. Efe yüzünden yaralanıp, yüzü komple parçalanmıştı. Köpek Doğan'ın da göğsünü de dişlemeye çalışmıştı.



Eşim ve çocuklarım bu olayın psikolojik nedenlerinden dolayı uzun zamandır şehir dışındaydılar.



Olayı atlatmaları için buradan uzaklaşmalarını istemiştim. Hakim onları da dinlemek istediği için geldiler. Köpeğin sahibi bazı yalanlarda bulunuyordu.”

"MAALESEF TUTUKSUZ YARGILANMASINA KARAR VERDİ"

Karardan dolayı üzgün olduklarını ifade eden Öztürk, "Eşimin, kendi annesiyle kavga ettiğini söylüyordu. Halbuki öyle bir şey yok. Bu yüzden tanık da mahkemeye katıldı, o da görüşlerini söyledi. En sonunda da hakim sanığın tutukluluğunun devam etmesine karar vermedi. Maalesef tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Benim çocuğumun yüzündeki yara daha iyileşmedi ama kadın tutuksuz yargılanıp, dışarı çıktı. Umuyoruz ki bundan sonra yaşadıkları, kendisine ders olmuştur." diye konuştu.

"SURATINA HER BAKTIĞIMIZDA OLAYI TEKRAR YAŞIYORUZ"

Köpeklerle ilgili gördükleri her haberde yaşadıkları olayı tekrar hatırladıklarını belirten Öztürk, şöyle konuştu:

“Biz bu olayın acısını yaşarken mahkeme, tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Tutuksuz yargılanması da açıkçası bizi üzdü. Ama bundan sonraki süreçte adaletimize güveniyoruz.



İnşallah hak ettikleri cezanın fazlasını alacaklarını umut ediyoruz. Bu süreçte çok yıprandık. Efe'nin suratına her baktığımızda bu olayı tekrar yaşıyoruz. Tek temennimiz hak ettikleri cezayı almaları.



Başkalarının çocuklarına zarar vermesinler, biz o zaman rahat olacağız. Köpekle ilgili haber gördükçe bu olayı hatırlıyoruz. Bizim başımıza geldi, başkalarının başına gelmesini istiyoruz.”

"İNŞALLAH BAŞKALARININ ÇOCUKLARINA DA ZARAR VERMEZ"

Daha fazla çocuğun köpek saldırısına uğramaması için önlemler alınması gerektiğini aktaran Öztürk, "Karar sonrası eşim çok tepki gösterecekti, ben sakinleştirdim ama içten içe biz de üzüldük.

Gönül isterdi ki Efe'nin yarası iyileşsin, öyle bıraksınlar ama tabii yasalarımız belli ve buna göre karar verildi.

İnşallah başkalarının çocuklarına da zarar vermez diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.