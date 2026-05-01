Ankara'da kamyonetin çarptığı iki belediye işçisi hayatını kaybetti

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, acı bir kazayla gölgelendi.

Çankaya ilçesine bağlı Bademlidere Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde, bir su firmasına ait 07 FHF 37 plakalı kamyonet, yokuş yukarı çıkarken geriye kaydı.

Hızla geri hareket eden araç, yol üzerinde çalışma yapan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi personeli Kadir Ortataş ve Bayram Demirhan’a çarptı.

Kontrolsüz şekilde ilerleyen kamyonet, ardından ASKİ’ye ait başka bir araca ve park halindeki 4 otomobile daha çarparak durabildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçiler Kadir Ortataş ve Bayram Demirhan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazada ölen işçilerle birlikte çalışan ASKİ personeli, "Çalışıyorduk, o araba yukarıdaydı. Bunları arkadaşlar durdurmuşlar. Kamyon çıkamayınca arkasına taş koymuşlar. ‘Sakın çıkmayın, arkadaşlar çalışıyor geride’ demişler. Onlar da dinlememiş, taşları almışlar. Bizim arkadaşlar çalışmaya başlayınca ben de buradan gördüm. Kamyon sanki geri vitese takmış, uçup geliyor. Arkadaşları, bütün arabaları toparladı, buraya kadar getirdi. Çok üzgünüz" dedi.