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Ankara'da kan davası cinayeti

Husumetli olduğu akrabalarının bıçaklı saldırısına uğrayan Iraklı Amjad Ahmad hayatını kaybederken, arkadaşı İbrahim Almualla yaralandı.

DHA | 18.05.2019 - 06:34..
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Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde, Iraklı Amjad Ahmad(20) ve arkadaşı İbrahim Almualla Kent Parkı’nda bulunduğu sırada, iddiaya göre parka gelen Abdulkadir, Ömer ve Muhayettin Neccar’ın saldırısına uğradı. İki grup arasında bir süre yaşanan arbedenin sonunda, Amjad Ahmad ve İbrahim Almualla bıçakla yaralandı. Amjad Ahmad’ın yerde hareketsiz kaldığını gören saldırganlar, olay yerinden kaçarken, o anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara'da kan davası cinayeti

ALDIĞI BIÇAK DARBELERİYLE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Amjad Ahmad’ın göğsünden ve sırtından aldığı bıçak yarasıyla hayatını kaybettiğini belirledi. İbrahim Almualla ise ambulansla kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Ankara'da kan davası cinayeti

KAN DAVASI NEDENİYLE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda 3 şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, Demirlibahçe Mahallesi’nde kasaplık yapan Muhayettin Neccar’ı, dükkanının bulunduğu sokakta gözaltına aldı. Şüpheli Muhayettin Neccar, yapılan sorgusunda Amjad Ahmad’ın 2013 yılında Irak’ta abisini öldürdüğünü bu nedenle aralarında kan davası bulunduğunu söyleyerek, Amjad Ahmad'ı parkta görerek çeşitli yerlerinden bıçakladığını itiraf etti.

Ankara'da kan davası cinayeti

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