Ankara'da pitbull saldırısı: Köpeğin sahibi serbest kaldı, tepki yağdı

Türkiye'de yasaklı bir ırk olan pitbull cinsi köpek, iki çocuğu yaraladı.

Çocuklar, ölümden döndü.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşanan olay, tüm Türkiye'nin gündemine oturdu.

Pitbull cinsi köpek iki kardeşi yaralarken, sahibi olan kadın ise tutuklandı.

Ancak bu tutuklama uzun süremedi.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatma Tuğçe Özbek Erol, müştekiler Adem Öztürk ile Belkıs Öztürk ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada müşteki Belkıs Öztürk, olay günü pazar dönüşü eşiyle birlikte eve geldiklerini, çocuklarla apartmana çıktıkları sırada sanığın annesini, dış kapının hafif aralık olduğu sırada ayakkabılarını bağlarken gördüğünü söyledi.

"KAPIYI KAPATIN DEMİŞTİM"

Sanık ve annesiyle herhangi bir husumetlerinin olmadığını belirten Öztürk, "Sanığın annesine ‘Köpeği mi çıkaracaksınız? Kapıyı kapatın' dedim, bana cevap vermedi. Birden köpek dışarı çıktı arbede oldu, çocuklara saldırdı.

Kapıyı normal zamanlarda açtığımda çöpü bıraktığım zamanlarda da köpek, evin içerisinden hareketleri algılayıp havlıyordu.

Birkaç defa apartman koridorunda çöpü koyarken karşılaştığımızda köpek aniden üstüme doğru saldırıyordu. Çöpü bırakıp kapıyı kapatıyordum hemen. Genellikle ağızlıklı oluyordu." dedi

Öztürk, şikayetçi olduğunu belirtti.

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Sanık Fatma Tuğçe Özbek Erol ise olay nedeniyle üzgün olduğunu ve aileden bir kez daha özür dilediğini ifade ederek, köpeğini 8 yıl boyunca ağızlıksız ve tasmasız gezdirmediğini, daha önce hiçbir canlıya saldırmadığını savundu.

Yaşanan olayın ardından psikolojik olarak kötü durumda olduğunu söyleyen Erol, "Babamın vefatından sonra ailemin maddi, manevi sorumluluğunu ben üstlendim. İşimi kaybetmek üzereyim. Tahliyemi talep ediyorum. Ömrüm boyunca çocuklar ve aile için elimden geleni yapmak istiyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı da olayın öngörülemez olduğunu belirterek, müvekkilinin tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliyesini talep etti.

'KORUMA İÇGÜDÜSÜYLE SALDIRDIĞINI' İDDİA ETTİ

Olay saatinde işte olduğunu, köpeğin de evde annesi Ayşe Özbek ile birlikte bulunduğunu belirten Erol, annesi ile çocukların annesi Belkız Öztürk’ün apartmanda karşılaşarak tartıştıklarını ileri sürdü.

Erol, tartışma sırasında köpeğin koruma içgüdüsü ile aralık olan kapıdan dışarı çıkarak, önce Belkız Öztürk’ün üzerine gittiğini, daha sonra çocuklara saldırdığını, annesinin köpeği içeri alıp kendisine haber vermesi üzerine işten çıkıp eve döndüğünü iddia etti.

Tanık olarak dinlenen A.K. ise olay günü bağırma sesleri üzerine kapıyı açtığını, Belkıs Öztürk'ün iki çocuğuyla birlikte panik halinde eve girmeye çalıştığını gördüğünü anlattı.

Köpeğin saldırgan hareketlerde bulunduğunu ve sanığın annesinin köpeği durdurmaya çalıştığını söyleyen A.K., "O anda Belkıs Hanım'ın kapıyı açabilmesiyle içeri girdiler.

‘Şükür kurtuldular' diye düşünerek kapıyı kapattım ancak 40-45 saniye sonra tekrar Belkıs Hanım'ın ‘Çocuğumu mahvettiler' diye çığlıklarını duydum.

Tekrar kapıyı açtığımda çocuk kucağındaydı ve ağzı, yüzü kan içerisindeydi." ifadelerini kullandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın annesi Ayşe Ö. hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun sonucunun beklenmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık Fatma Tuğçe Özbek Erol'un, suçun vasıf ve mahiyeti, dosyanın geldiği aşama ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Dava 7 Temmuz'a ertelendi.

TEPKİ YAĞIYOR

İki kardeşin ölümden dönmesi sonrası kadının tahliye edilmesi tepkilere neden oldu.

Tepki gösteren isimlerden birisi de çocukların babası oldu.

Saldırıda 1,5 yaşındaki oğlu Efe Öztürk yüzünden, 4 yaşındaki kızı Doğa Öztürk'ün ise göğsünden yaralanması sonrası baba Adem Öztürk, tahliye kararına tepki göstererek, başka çocukların zarar görmemesi için yetkilere çağrıda bulundu.

"ÇOCUĞUMUN YARASI İYİLEŞMEDİ"

Yaşadıkları olay sonrası eşinin ve çocuklarının psikolojik nedenlerden dolayı şehir dışına çıktığını belirten Adem Öztürk, "Kasım ayında iki çocuğuma pitbull saldırısı olmuştu. Efe yüzünden yaralanıp, yüzü komple parçalanmıştı. Köpek Doğa'nın da göğsünü de dişlemeye çalışmıştı.

Eşim ve çocuklarım bu olayın psikolojik nedenlerinden dolayı uzun zamandır şehir dışındaydılar. Olayı atlatmaları için buradan uzaklaşmalarını istemiştim. Hakim onları da dinlemek istediği için geldiler.

Köpeğin sahibi bazı yalanlarda bulunuyordu. Eşimin, kendi annesiyle kavga ettiğini söylüyordu. Halbuki öyle bir şey yok. Bu yüzden tanık da mahkemeye katıldı, o da görüşlerini söyledi.

En sonunda da hakim sanığın tutukluluğunun devam etmesine karar vermedi. Maalesef tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Benim çocuğumun yüzündeki yara daha iyileşmedi ama kadın tutuksuz yargılanıp dışarı çıktı. Umuyoruz ki bundan sonra yaşadıkları, kendisine ders olmuştur." diye konuştu.

"BU KARAR BİZİ ÜZDÜ"

Köpeklerle ilgili gördükleri her haberde yaşadıkları olayı tekrar hatırladıklarını ifade eden Öztürk, "Biz bu olayın acısını yaşarken mahkeme tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Tutuksuz yargılanması da açıkçası bizi üzdü.

Ama bundan sonraki süreçte adaletimize güveniyoruz. İnşallah hak ettikleri cezanın fazlasını alacaklarını umut ediyoruz. Bu süreçte çok yıprandık. Efe'nin suratına her baktığımızda bu olayı tekrar yaşıyoruz. Tek temennimiz hak ettikleri cezayı almaları.

Başkalarının çocuklarına zarar vermesinler, biz o zaman rahat olacağız. Köpekle ilgili haber gördükçe bu olayı hatırlıyoruz. Bizim başımıza geldi, başkalarının başına gelmesini istiyoruz." ifadelerinde bulundu.

Van’da köpek saldırısı: 11 yaşındaki çocuk yaralandı