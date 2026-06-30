Ankara’da taksicilerden NATO Zirvesi'ne özel hazırlık

Başkent Ankara, 7-8 Temmuz’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne hazırlanırken, şehirde görev yapacak taksiciler de organizasyona özel hazırlıklarını sürdürüyor.

Yabancı heyetlerin ilk temas kuracağı meslek gruplarından biri olacak taksiciler, hem görünüm hem de hizmet anlayışıyla misafirleri karşılamaya hazırlanıyor.

TAKSİCİLERDEN ZİRVEYE ÖZEL HAZIRLIK

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) öncülüğünde yürütülen hazırlık kapsamında, Ankara genelinde görev yapacak taksicilerin, zirve süresince belirli bir standartta hizmet vermesi planlanıyor.

Yetkililer, şehirdeki ulaşım hizmetlerinin uluslararası ziyaretçilere uygun şekilde organize edilmesi için çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtiyor.

GRİ PANTOLON VE BEYAZ GÖMLEK DÖNEMİ

Zirve süresince taksicilerin gri pantolon ve beyaz gömlek giyeceği açıklandı. Bu uygulamayla hem kurumsal bir görünüm sağlanması hem de Başkent'in uluslararası temsil gücünün artırılması hedefleniyor.

Araçların da temiz ve düzenli tutulacağı, sürücülerin ise misafirlere karşı daha dikkatli ve özenli bir iletişim dili kullanacağı ifade edildi.

TÜRK KÜLTÜRÜ TAKSİLERDE TANITILACAK

Hazırlıkların en dikkat çeken unsurlarından biri de yabancı konuklara yapılacak ikramlar oldu. Taksilerde Türk lokumu, kolonya ve sıcak havalar nedeniyle soğuk su bulundurulacak.

Bu uygulamayla Türkiye’nin misafirperverlik geleneğinin yabancı delegelere doğrudan yansıtılması amaçlanıyor.

“İLK TEMAS NOKTASI TAKSİCİLER”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, zirve kapsamında taksicilerin kritik bir rol üstleneceğini belirtti.

Yiğiner, konukların ülkeye ayak bastıktan sonra ilk temas kurdukları kişilerin taksiciler olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle meslek grubunun temsil sorumluluğunun yüksek olduğunu ifade etti.

PROTOKOL GÜZERGÂHLARINDA ÖZEL DÜZENLEME

Zirve kapsamında havalimanı, konaklama bölgeleri ve toplantı alanları çevresinde “kırmızı alan” uygulaması yapılacağı bildirildi.

Bu kapsamda belirlenen güzergâhlarda güvenlik ve ulaşım düzenlemelerinin sıkı şekilde koordine edileceği, taksicilerin de ilgili kurumların yönlendirmelerine uyacağı belirtildi.

“ANKARA’YA YAKIŞIR EV SAHİPLİĞİ”

Yiğiner, tüm hazırlıkların Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünü güçlendirmek amacıyla yapıldığını vurgulayarak taksici esnafının, zirve boyunca örnek bir duruş sergileyeceğini söyledi.

Başkent'te görev yapacak şoförlerin hem nezaket hem de hizmet kalitesi açısından yüksek hassasiyet göstereceğini ifade eden Yiğiner, sürecin Ankara’nın tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.