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Ankara'da tren kazası: 3 kişi gözaltına alındı

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle, TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.

AA | 13.12.2018 - 13:59..
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Ankara'da tren kazası: 3 kişi gözaltına alındı

Sabah saatlerinde Ankara'da YHT ile ray kontrolü yapan tren kafa kafaya çarpışmış, kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yüksek hızlı trenle kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kusurlu oldukları gerekçesiyle TCDD'de görevli hareket memuru S.Y, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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