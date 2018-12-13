Ankara'da tren kazası: 3 kişi gözaltına alındı

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in kılavuz trenle çarpışması sonucu 47 kişi yaralandı, 9 kişi ise hayatını kaybetti.

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in kılavuz trenle çarpışması sonucu son belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'nde grubundan çıkmayı başaran iki ekibin mücadelesi nefes kesti. Ajax'ın Bayern Münih'i konuk ettiği maç 3-3 bitti.

Ankara'daki feci kazayla ilgili incelemelerde bulunan Bakan Turhan, yaptığı açıklamada 3'ü makinist 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Turhan kaza bölgesinde açıklama yaptı

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Oktay Kaynarca konferansa katıldı

'Girişimcilik ve Liderlik' konulu bir konferansa konuşmacı olarak katılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, oynadığı eski diziler hakkında konuştu.