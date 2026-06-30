Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine büyük operasyon: 117 şüpheli
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilenlerden 78'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yaklanması için çalışmalar devam ediyor.
Suç örgütleriyle mücadele hız kesmiyor.
Açılan soruşturmalar doğrultusunda peş peşe operasyonlar yapılıyor.
117 GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 117 şüpheli tespit edildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen 117 şüphelden 78'i gözaltına alındı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyonla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, diğer şüphelilerin yakalanması için de soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ
Yeni nesil suç örgütleri, işledikleri suçları sosyal medyadan duyurması ve yine sosyal medyadan propaganda yapması ile geleneksel suç örgütlerinden ayrılıyor.
Sosyal medyadan yapılan propagandalar ile örgüt üyesi temini gerçekleştirdikleri belirtiliyor.