Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine büyük operasyon: 117 şüpheli

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Suç örgütleriyle mücadele hız kesmiyor.

Açılan soruşturmalar doğrultusunda peş peşe operasyonlar yapılıyor.

117 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 117 şüpheli tespit edildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 117 şüphelden 78'i gözaltına alındı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyonla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, diğer şüphelilerin yakalanması için de soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ

Yeni nesil suç örgütleri, işledikleri suçları sosyal medyadan duyurması ve yine sosyal medyadan propaganda yapması ile geleneksel suç örgütlerinden ayrılıyor.

Sosyal medyadan yapılan propagandalar ile örgüt üyesi temini gerçekleştirdikleri belirtiliyor.