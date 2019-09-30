Ankara'daki ishal salgınından Meral Akşener de etkilendi

Ankara'da birkaç gündür devam eden ishal salgını Başkent'te yaşayanları olumsuz etkiliyor.

İshale yakalananlar bunun şehirdeki su şebekesinden kaynaklandığını söylerken; Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ); "Genel Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Kurumu tarafından 1000'in üzerinde noktadan alınan su numunelerindeki klor konsantrasyonu 0,2 mg/L'nin üzerindedir. Ankara'da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğu kesinlikle doğru değildir.Genel Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Kurumu tarafından 1000'in üzerinde noktadan alınan su numunelerindeki klor konsantrasyonu 0,2 mg/L'nin üzerindedir. Suyumuz, Dünya ve Türk Kalite Standartlarına uygundur." diyerek iddiaları yalanladı.

AKŞENER DE RAHATSIZLANDI

Ankara'daki ishal salgınından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de etkilendi. Cumartesi akşamı hastaneye giden Akşener'in tedavisi burada devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı rahatsızlığı nedeniyle dün partisinin milletvekilleriyle yiyeceği yemeği de iptal etti.

Öte yandan Meral Akşener'in bugün taburcu olması bekleniyor.