Ankara'daki S-400 testinden ilk görüntüler

Ankara Valiliği, dün akşam bir açıklama yaparak kentte bugün ve yarın "Hava savunma sistemi projesi test uçuşlarının yapılacağını" duyurmuştu.

Bu nedenle F-16'ların alçak uçuş yapacaklarını halkın korku ve endişeye kapılmaması gerektiğini belirtmişti.

S-400 TESTİ

Başkent'te F-16'ların uçuşu S-400 Hava Savunma Sistemi'nin testi için.

Savaş uçakları uçuş gerçekleştirerek S-400 radarına tanımlanacak ve bununla ilgili bir dizi test gerçekleştirilecek.

İLK GÖRÜNTÜ

Bu kapsamda radarları kurulan S-400'den ilk görüntüler geldi.

S-400 hava ve füze savunma sisteminin tatbikat görüntüleri