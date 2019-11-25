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Ankara'daki S-400 testinden ilk görüntüler

Bugün ve yarın Ankara'da gerçekleştirilecek S-400 testlerinden görüntüler gelmeye başladı.

Haber Merkezi | 25.11.2019 - 12:57..
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Ankara'daki S-400 testinden ilk görüntüler

Ankara Valiliği, dün akşam bir açıklama yaparak kentte bugün ve yarın "Hava savunma sistemi projesi test uçuşlarının yapılacağını" duyurmuştu.

Bu nedenle F-16'ların alçak uçuş yapacaklarını halkın korku ve endişeye kapılmaması gerektiğini belirtmişti.

S-400 TESTİ

Başkent'te F-16'ların uçuşu S-400 Hava Savunma Sistemi'nin testi için.

Savaş uçakları uçuş gerçekleştirerek S-400 radarına tanımlanacak ve bununla ilgili bir dizi test gerçekleştirilecek.

Ankara'daki S-400 testinden ilk görüntüler

İLK GÖRÜNTÜ

Bu kapsamda radarları kurulan S-400'den ilk görüntüler geldi.

Ankara'daki S-400 testinden ilk görüntüler

S-400 hava ve füze savunma sisteminin tatbikat görüntüleri

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