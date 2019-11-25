Ankara'daki S-400 testinden ilk görüntüler

Ankara Valiliği, dün akşam bir açıklama yaparak kentte bugün ve yarın "Hava savunma sistemi projesi test uçuşlarının yapılacağını" duyurmuştu.
Bu nedenle F-16'ların alçak uçuş yapacaklarını halkın korku ve endişeye kapılmaması gerektiğini belirtmişti.
S-400 TESTİ
Başkent'te F-16'ların uçuşu S-400 Hava Savunma Sistemi'nin testi için.
Savaş uçakları uçuş gerçekleştirerek S-400 radarına tanımlanacak ve bununla ilgili bir dizi test gerçekleştirilecek.
İLK GÖRÜNTÜ
Bu kapsamda radarları kurulan S-400'den ilk görüntüler geldi.