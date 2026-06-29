Ankara'daki yasa dışı bahis soruşturmasında 31 şüpheli tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran'da Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

iGözaltına alınanlardan 45'i işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Burada soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden 44'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

31 TUTUKLAMA

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 31'i tutuklandı.

Öte yandan 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken gözaltındaki 2 zanlının ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.