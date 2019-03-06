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Anket şirketlerinin İstanbul için yaptığı anket sonuçları

Yerel seçimler yaklaşırken 7 anket şirketinin sonuçlarına bakıldığında; İstanbul için 6 araştırma şirketi Binali Yıldırım derken, sadece 1 tanesi Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu gösterdi

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 13:08..
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Anket şirketlerinin İstanbul için yaptığı anket sonuçları

31 Mart yerel seçimlerine 25 gün gibi kısa bir süre kala, kamuoyu araştırması yapan şirketler, son verileri paylaşmaya devam ediyor.

6 ANKETTE BİNALİ YILDIRIM ÖNDE

Vatandaşın nabzını yoklayan, Konsensus, Gezici, Optimar, ORC, Avrasya, Piar araştırma şirketlerinin sonuçlarına bakıldığında, İstanbul'da AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın önde olduğu görülüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'ın önde olduğunu gösteren tek anket şirketi ise PollMark oldu.

PollMark'ın anket sonucuna göre; Binali Yıldırım yüzde 36 oy alırken, CHP'nin başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun ise yüzde 37,8 olduğu görüldü.

Anket şirketlerinin İstanbul için yaptığı anket sonuçları

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