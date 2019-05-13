Anket şirketlerinin İstanbul öngörüsü

HaberTürk'te Hülya Hökenek'in konuğu Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir ve MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat oldu.

"İMAMOĞLU ÖNDE GİBİ..."

Hökenek, "İstanbulluların tercihine dair nasıl bir koku alıyorsunuz" sorusuna Daşdemir, "Algıya bakılacak olursa, Ekrem İmamoğlu önde gibi gözüküyor. Diğer taraftan bakıldığında Binali Yıldırım'ın geçmiş kariyeri ve bu göreve uygunluğu gibi kamuoyundaki algı açısından Yıldırım'ın da üstün olma durumu var.

Şu anki algı açısından başbaşlık noktası ya da bir tık mazbatası elinden alındı diye oluşturulan algı sebebiyle İmamoğlu birazcık daha önde gibi görülebilir.

Kampanya burada belirleyici olacaktır, AK Parti doğru bir stratejiyle giderse işler değişebilir." ifadelerini kullandı.

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"BU AÇIĞI ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE KAPATTI"

Aynı soruya Kulat ise, "Binali Yıldırım, AK Parti'nin koyabileceği en iyi adaydı. Yıldırım, yüzde 12 ile yarışa önde başladı. Ancak AK Parti'nin geliştirdiği uslüp, taktiksiz çalışmalar belki yetersiz olduğundan ama belki de karşıda İmamoğlu'nun çok bilinmeyen bir isim olmasına rağmen ortaya koyduğu performans bu açığı çok hızlı bir şekilde kapattı.

İstanbul seçimlerinin en belirleyici kitlesi; Kürt seçmenler. İstanbul'da yüzde 22'lik Doğu ve Güneydoğu kökenli seçmen var. Bunların 6-7 puanı sürekli AK Parti'de laşıcı olan seçmen kitlesi.Geri kalan 1-2 puanlık marjinal seçmen var ama diğerleri yerel seçimlerde çoğunlukla AK Parti'nin yanında yer alıyorlardı. Ama bu seçim döneminde öyle olmadı.

"BIÇAK SIRTI"

Kandil'den yapılan açıklamalar HDP'nin ağırlıklı olarak İmamoğlu'na verdiği destek net olarak ortaya çıkmaya başladı. İmamoğlu ve ekibi o seçim kampanyasında bunu oldukça ortaya çıkarmamaya çalıştılar. Dolayısıyla Kürt seçmenin tercihinde değişiklik olacağını düşünüyorum. AK Parti iyi bir strateji geliştirirse kendi lehine olabilir. Ama şu an itibariyle baktığımızda bir bıçak sırtı durumu söz konusu." dedi.