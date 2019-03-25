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Anlaşmasız Brexit hazırlıkları tamamlandı

AB Komisyonu, İngiltere'nin 12 Nisan tarihinde anlaşmasız ayrılması ihtimalinin yükseldiğini ve bu duruma yönelik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

AA | 25.03.2019 - 21:49..
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Anlaşmasız Brexit hazırlıkları tamamlandı

İngiltere ile AB arasında yılan hikayesine dönen Brexit konusunda iki tarafta ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. AB Komisyonu İngiltere'nin kendilerinden anlaşmasız olarak ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran yetkililer, bu yönde çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaları tamamladıklarını duyurdu.

AB SINIRINI GEÇEN İNGİLİZ VATANDAŞLARINA EK KONTROL

Buna göre, anlaşmasız ayrılık halinde İngiltere, bir geçiş süreci olmadan AB için üçüncü ülke konumuna gelecek. Böylece, AB'nin kurucu anlaşmaları ve hukuki mevzuatı İngiltere'de uygulanmayacak.

Anlaşma sağlanamaması durumunda, AB ve İngiltere arasındaki ticari ilişkiler Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları ve çerçevesinde yürütülecek. Bu durumda, ürünler gümrük kontrollerine ve standartlara uyum denetimlerine tabi tutulacak.
İngiliz vatandaşlarının AB vatandaşlıkları sona erecek. AB, sınırını geçen İngiliz vatandaşlarına ek kontroller yapılacak. İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında barış sürecini desteklemeye ve ekonomik uyumu sağlamaya yönelik AB programı devam edecek.

AB MALİ TAAHHÜTLERİNİ SÜRDÜRECEK

İngiltere'nin 2019 yılı AB bütçesine taahhüdünü sürdürmesi halinde, İngiltere'ye yönelik AB mali taahhütleri ve ödemeleri sürecek. İngiltere, AB balıkçılarının faaliyetlerine izin verirse AB'de aynı şekilde karşılık verecek. AB, balıkçılarının Brexit nedeniyle faaliyetlerini durdurmaları halinde birlik fonlarından tazminat almaları sağlanacak.

AB ve İngiltere arasında türev ve hisse senetleri gibi finansal piyasalara yönelik işlemler bir süre daha devam edecek. Uçuşlarda aksama yaşanmaması için karşılıklı olarak havacılık faaliyetleri sürdürülecek. AB ile İngiltere arasında, yük taşımacılığı, kara ve tren ulaşımı gibi hizmetlerin karşılıklı olarak bir süre daha devam etmesi sağlanacak.

Erasmus'a devam eden öğrencilerin, İngiltere ve AB ülkelerindeki eğitim programlarını tamamlamalarına imkan verilecek. AB ve İngiltere vatandaşlarının ayrılıktan önce kazanılmış sosyal sigorta yardımları sürdürülecek.
İngiltere'nin AB vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı vermesi halinde AB ülkeleri İngiliz vatandaşlarına aynı hakkı sağlayacak.

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