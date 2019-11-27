Anneleri ölen hayvanların puma olduğunu öğrendi

Arjantin'in kuzeyindeki Tucuman eyaletindeki Santa Rosa de Leales kasabasında yaşayan Florencia Lobo, yol kenarında buldukları ve iki ay evde besledikleri hayvanların puma olduğunu veteriner muayenesinde öğrendi.

ÖLÜ BİR KEDİNİN YANINDA BULDU

Lobo, "Hayvanları kardeşimle, ölü bir kedinin yanında bulduk. Anneleri, doğum sırasında öldü sandık. Eve getirdikten sonra biri öldü, diğerine Tito adını verdik." dedi.

VETERİNER İLK KONTROLDE ANLAMADI

Veterinerin, başta hayvanın ne olduğunu bilemediği ve normal bir kedi olmadığını söylediği aktarıldı. Uzun süren kontrollerin ardından hayvanın Güney Amerika ve Kuzey Amerika'nın güneyine özgü bir puma cinsi olan Yaguarundi olduğu ortaya çıktı.

DOĞAYA SALINACAK

BBC'nin haberine göre, Yerba Buena'daki bir hayvan barınağına teslim edilen yavru pumanın bir süre sonra doğaya salınacağı açıklandı. Sürüngen, kurbağa, kuş ve balıkla beslenen bu hayvanların, çok iyi yüzdükleri ve ağaçlara tırmanabildikleri belirtiliyor.

'YARDIMA İHTİYAÇ OLMADIĞI HALDE KURTARILMASIN' TAVSİYESİ

ABD'de Humane Society adlı hayvanlara yardım örgütü, yaralanma gibi yardıma ihtiyaçları olduğuna dair bir işaret olmadıkça hayvanların kurtarılmaması gerektiği tavsiyesinde bulundu.