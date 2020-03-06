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Antalya Diplomasi Forumu, koronavirüs nedeniyle ertelendi

Dışişleri Bakanlığı, bazı yabancı ülkelerde görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 'Antalya Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

DHA | 06.03.2020 - 08:35..
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Koronavirüs dünya için tehdit oluşturmaya devam ederken, Türkiye'de belirlenen bir vaka yok.

Buna karşın önlemler de bir o kadar arttırıldı.

Bazı sınırlar virüsün ortaya çıktığı ülkelere kapatılırken, Dışişleri Bakanlığı da Antalya'da yapılacak olan bir forumu erteledi.

İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizde bir vakaya rastlanmamış olmakla birlikte, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek etkinlikler bağlamında Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili diğer makamların tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, 'Antalya Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelenmesi uygun bulunmuştur." denildi.

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