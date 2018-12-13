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Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinde intihar ederek, hayatını kaybetti.

DHA | 13.12.2018 - 10:49..
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Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti

EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Kepez ilçesi seyir terasında, saat 10.00 sıralarında cansız bedeni bulunan Karaaslan, bir süre önce eşini kanser nedeniyle kaybetmişti.

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti

GÖRÜGÜ TANIKLARI DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Kepez Varyant seyir terasında, park halindeki otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu fark etti.

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