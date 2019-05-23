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Antalya'da çiftçi, 75 metrede su ararken gaz buldu

Elmalı ilçesinde çiftçilik yapan Necati Özdemir'in tarlasında, sulama amaçlı kullanmak için sondaj yapılan kuyudan gaz çıktı.

DHA | 23.05.2019 - 15:29..
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Antalya'da çiftçi, 75 metrede su ararken gaz buldu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde  çiftçilik yapan Necati Özdemir, serada sulama amaçlı kullanmak için Pirhasanlar Mahallesi'ndeki tarlasında sondaj çalışması yaptı.

SU ARARKEN GAZ ÇIKARDI

75 metre derine inen Özdemir, suya ulaştı ancak kuyudan su ile birlikte gaz da fışkırdı.

Gazın yanıcı olup olmadığını test eden Özdemir, gazın yandığını görünce üzerine toprak atarak söndürdü.

Antalya'da çiftçi, 75 metrede su ararken gaz buldu VİDEO

"BANA SU LAZIM, GAZ ÇIKIYOR"

Yetkililere durumu haber veren Necati Özdemir, aynı kuyunun yaklaşık 20 metre uzağında 4 yıl önce yine sondaj çalışması yaptığını, 80 metre derine indiğini, sondaj borusundan gaz fışkırdığını söyledi. O kuyudan da halen gaz çıktığını belirten ve bölgede bitki yetişmediğine değinen Özdemir, "Seralarım var. Çiftçilik yapıyorum ve bana su lazım. Bu amaçla sondaj vuruyorum ancak her seferinde gaz çıkıyor." dedi.

YETKİLİLER ARAŞTIRIYOR

Yetkililer, çıkan gazın türünü belirlemek için inceleme başlattı.

Antalya'da çiftçi, 75 metrede su ararken gaz buldu

Antalya'da çiftçi, 75 metrede su ararken gaz buldu

Antalya'da çiftçi, 75 metrede su ararken gaz buldu

Antalya'da çiftçi, 75 metrede su ararken gaz buldu

Antalya'da çiftçi, 75 metrede su ararken gaz buldu

Antalya'da çiftçi, 75 metrede su ararken gaz buldu

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