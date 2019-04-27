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Antalya'da kadınlar arası domates yarışması

Kentte, 20. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında, kadınlar arasında domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışmaları düzenlendi.

AA | 27.04.2019 - 16:41..
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Antalya'da kadınlar arası domates yarışması

Kentin Kumluca ilçesinde domates fiyatlarındaki üretim ve satış artışları gündem olurken, ilçede düzenlenen domates yarışması dikkat çekti.

Düzenlenen yarışmalarda bazı kadınlar taşıdıkları domates kasalarıyla düştü.

10 BİN KADIN KATILDI: DOMATES YARIŞMASI

Karatepe Stadyumu'nda düzenlenen domates kasası taşıma, halat çekme, domates yeme yarışmasına 10 bin kadın katıldı.

Kadınlar bireysel ve takım olarak mücadele etti. Seyirciler de hem eğlendi hem de heyecanlı anlar yaşadı.

Yarışmayı 50 metre uzaklığa 3 dakikada 15 domates kasasını taşıyan Emine Yılmaz birinci, 14 kasa ile Ayşe Akman ikinci ve 12 kasa ile de Güldeniz Eryılmaz üçüncü oldu.

Antalya'da kadınlar arası domates yarışması

KASA KASA DOMATES TAŞIYIP, YEDİLER

Her takımda 8 yarışmacının yer aldığı ve 8 takımın katıldığı halat çekme müsabakasında ise "Kaşlılar" takımı birinciliği elde etti.

Etkinlikte yapılan domates yarışmasında da 3 dakikada 1 kilo 409 gram domates yiyen Mefaret Önal birinci, 1 kilo 351 gramla Emine Demirel ikinci, 1 kilo 206 gramla Emine Uysal da üçüncü oldu. Yarışmada ayrıca küçük çocuklar arası yoğurt içerisinde domates bulma yarışması da gerçekleştirildi.

Yarışmada dereceye girenlere, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun eşi Nurgül Köleoğlu ve diğer protokol üyelerinin eşleri tarafından altın ve çeşitli hediyeler verildi.

Antalya'da kadınlar arası domates yarışması

Antalya'da kadınlar arası domates yarışması

Antalya'da kadınlar arası domates yarışması

Antalya'da kadınlar arası domates yarışması

Antalya'da kadınlar arası domates yarışması

Antalya'da kadınlar arası domates yarışması

Antalya'da kadınlar arası domates yarışması


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