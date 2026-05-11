Antalya'da okul servisi bahçeye devrildi
Alanya ilçesinde öğrencileri taşıyan okul servis minibüsünün bahçeye devrilmesi sonucu 6 öğrenci hafif yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi eski Alanya yolunda, Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu öğrencilerini taşıyan, A.T. yönetimindeki 07 C 32220 plakalı okul servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye devrildi.
6 ÖĞRENCİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
Kazada minibüste bulunan 7 öğrenciden 6’sı hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı öğrenciler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)