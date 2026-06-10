Antalya'da otobüs kartında sorun yaşayan gazi eşi, rencide edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde iş çıkışında Oba Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere özel halk otobüsüne binen Hülya Alagöz, gazi yakınlarına tanınan ücretsiz ulaşım hakkı kapsamında kullandığı kartını cihazda okutmak istedi.

Ancak kartta yaşanan sorun nedeniyle sistem, kartı algılamadı.

"RENCİDE OLDUM" DİYEREK SAVCILIĞA BAŞVURDU

Kartını birkaç kez okutmayı deneyen Alagöz, sonuç alamayınca gazi eşi yakını kartını şoföre gösterdiğini ancak buna rağmen yolculuğuna devam etmesine izin verilmediğini iddia etti.

Bir durak sonra araçtan inen Alagöz, yaşadığı olay nedeniyle rencide olduğunu belirterek savcılığa başvurdu.

"VATANDAŞLARIN İÇİNDE RENCİDE OLDUM"

Yaşananların ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan ve otobüste rencide olduğunu ifade eden Hülya Alagöz, şunları söyledi:

"Geçenlerde iş çıkışı otobüs durağında otobüse bindim. Otobüse bindikten sonra gazi eşi olduğuma dair ücretsiz seyahat izin kartını kullandım. Ama çip arızalandığı için okuyamadı.

Okumadığı içinde şoför 'Okutacağın kart yoksa aşağıya inebilirsin' dedi. Ben oradaki vatandaşlara rencide oldum.

"ŞOFÖRE ŞİKAYETÇİ OLACAĞIMI SÖYLEDİM"

Bundan dolayı gazi ve şehit yakınlarının bu durumlara maruz kalmamaları için savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum.

Şoför ile bir tartışma olmadı. 'Okutacağın bir kartın yoksa aşağıya inebilirsin' dedi. İndim aşağıya, yanımda okutacağım bir kartım olmadığı için.

Şoföre gazi yakını olduğumu asker ve polise karşı bir problem mi var diye konuştum. Şoföre şikayetçi olacağımı söyledim."

"KARTI GÖRMEDİM, RENCİDE ETTİYSEM ÖZÜR DİLERİM"

Otobüs şoförü ise olayın farklı şekilde gerçekleştiğini savundu.

Kadının kartının sistem tarafından okunmadığını belirten şoför Ahmet S., şöyle konuştu:

"Durağa geldikten sonra durakta 4-5 kişi otobüse bindi. Bir kadının kartı çekmedi. Arkadan gelen müşterilerden sonra tekrar kartı denedi.

Kartı çekmeyince bir durak sonra indi. 'İnerken savcılığa suç duyurusunda bulunacağım' dedi. Kadına karşı harekette bulunmadım.

Para talep etmedim. Gazi kimliği gösterdi ise de görmedim.

"KADIN BENİ ŞİKAYET ETMİŞ"

Ben seyir halinde olduğum için yoluma bakıyordum. Kadın beni şikayet etmiş. Polis merkezinde ifademi verdim. İfadeden sonra kooperatife geldim.

Kooperatifte kadının kartını çıkarttım. Kartın vizesi geçtiği için çekmiyormuş. Olaydan sonra vizesini yaptırmış.

"RENCİDE ETTİYSEM, ÖZÜR DİLERİM"

Şu anda otobüslere binmeye devam ediyor. Günlük 3 bin kişiden fazla bedava götürüyoruz. Kartı çekmeyenleri de indirmiyoruz.

Olaydan sonra zabıta 3 bin 700 lira ceza yazdı. Kooperatifte 2 bin 500 lira ceza yazdı. Rencide ettiysem şehit ve gazi ailelerinden özür dilerim."