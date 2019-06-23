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Antalya günlük yolcu sayısı rekorunu tazeledi

Günlük yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kıran Antalya, tatilcileri denize döktü.

İHA | 23.06.2019 - 14:33..
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22 Haziran günü  hava yoluyla gelen turist sayısında 86 bin 308 turist ile tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da bugün sahiller tıklım tıklımdı.

İstanbul’da yenilenen seçim dolayısı ile yerli tatilcilerin nispeten boşalttığı kent daha 8 Haziran tarihinde gelen 85 bin 205 yolcu ile kırılan rekor böylece yenilenmiş oldu.

Yabancı turistler, güneşlenerek denize girdi. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili Antalyalıların da akın etmesi ile hınca hınç doldu.

GÜNLÜK GELEN TURİST SAYISINDA YENİ REKOR

Antalya Havalimanı verilerine göre Haziran ayında bugüne kadar iç hatlarda bin 450, dış hatlarda ise 7 bin 241 olmak üzere toplamda 8 bin 691 uçak Antalya'ya iniş yaptı. Hava sıcaklığının 35 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde Pazar gününün de etkisiyle adeta adım atacak yer kalmadı.

Antalya günlük yolcu sayısı rekorunu tazeledi

ANTALYA SEÇİM GÜNÜ TURİSTE KALDI

İstanbullu turistlerin yaz tatilini geçirmek için tercih ettiği kentlerin başında gelen Antalya’da dünyaca ünlü Konyaaltı sahili bugün daha çok yabancı turistlere ve Antalyalılara kaldı. Antalya’ya tatile gelen İstanbullular bugün yapılmakta olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için kentten ayrıldı. İstanbullu seçmenin şehirden ayrılmasının ardından Antalya’nın birçok bölgesindeki sahil ve plajlar yabancılara kaldı.

Antalya günlük yolcu sayısı rekorunu tazeledi

"İNSANLAR OY KULLANMAYA GİTTİ"

Denize yüzmeye gelen Cihan Gedik, “Hava çok güzel. Antalya’nın sahilleri de çok güzel. Yüzmeye geldik. Değerlendirmek istedik. Bulunduğumuz plaj yazın her zaman dolu oluyor. İstanbul’da yapılan seçimler için ise bence tatilcilerimiz tatil yapmaktan ziyade oyunu kullanmaya gitmiştir” dedi.

Eda Yıldırım ise, “Ailecek denize geldik. Çok sıcak. Kendimizi denize attık. İstanbul’da olan seçimlerden ötürü biraz bugün daha tenha olduğunu görüyorum” diye konuştu.

Antalya günlük yolcu sayısı rekorunu tazeledi

Antalya günlük yolcu sayısı rekorunu tazeledi

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