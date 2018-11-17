Antalya'da Suriyeliler veresiye kavgasına tutuştu

Manavgat ilçesi Aşağıhisar Mahallesi'nde oturan Suriyeli bir kadın ve market sahibi arasında veresiye kavgası yaşandı.

BORÇLARI YÜZÜNDEN ALIŞVERİŞ YAPMASINA İZİN VERMEDİ

İddiaya göre Suriyeli kadın, kendi vatandaşları tarafından işletilen marketten veresiye alışveriş yapmak istedi. Market sahibi, kadın müşteriye, eski borçlarını hatırlatarak alışveriş yapmasına izin vermedi. Bunun üzerine ismi açıklanmayan market sahibi, yine ismi açıklanmayan kadının eline vurarak, aldığı ürünleri bırakmasını söyledi. Kadının haber vermesi üzerine olay yerine gelen yakınları ile market sahibi arasında kavga çıktı.





DEMİR ÇUBUKLA SALDIRLAR

Market sahibinin yakınlarının da karıştığı kavgada, taraflar birbirine sopa, demir çubuk ve yol kenarındaki dubalarla saldırdı. Marketin camlarının kırıldığı kavgada, bir kadın ise baygınlık geçirdi.

MARKET SAHİBİ ŞİKAYETÇİ

Çevredekilerin haber vermesiyle gelen polis ekipleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Kadının yakınları kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, market sahibi ve yakınları ise karşı taraftan şikayetçi oldu.